Президент Ильхам Алиев наградил главу ИВ

28 декабря, 2018 18:22

https://report.az/storage/news/b96f0e1cefd73f5709f8ad55a27ae95a/d9c86dea-93fd-40b6-bf3f-9e9e03438490_292.jpg Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждени Шахина Мамедова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Шахин Мамедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Отметим, что 1 января 2019 года главе ИВ Агджабединского района Шахину Мамедову исполняется 60 лет.

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