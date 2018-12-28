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    Президент Ильхам Алиев наградил главу ИВ

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждени Шахина Мамедова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Шахин Мамедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Отметим, что 1 января 2019 года главе ИВ Агджабединского района Шахину Мамедову исполняется 60 лет. 

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