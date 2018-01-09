Президент Ильхам Алиев наградил двух лиц орденом "Шохрат"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фархада Ага Салим оглу Бабаева орденом "Шохрат" за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства Ариф Мохубали оглу Азизов награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что заслуженный работник культуры Фархад Бабаев является директором Дворца Гейдара Алиева. 5 января ему исполнилось 70 лет.

Заслуженный деятель искусств Ариф Азизов же является профессором Азербайджанского государственного университета культуры и искусства и руководителем Бакинского представительства Всемирной академии художеств. 3 января ему исполнилось 75 лет.