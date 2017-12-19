Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских архитекторов - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении азербайджанским архитекторам почетного звания "Заслуженный архитектор".

Как сообщает Report, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане почетное звание "Заслуженный архитектор" присвоено следующим лицам:

Байбекову Равилю Салех оглу

Джафарову Халилу Алекбер оглу

Mиралаеву Фахраддину Беюк оглу

Намазову Мюсадину Ахмед оглу.

Другим распоряжением, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане глава государства нагладил следующих лиц:

орденом "Шохрат"

Бейлярова Ильгара Хыдыр оглу

Исбатова Ильгара Айдын оглу

медалью "Tерегги"

Aманзаде Раиху Бархудар гызы

Азимзаде Инару Чингиз гызы

Ибрагимова Кямала Ибрагим оглу

Kеримову Тарану Хамза гызы

Гачаева Фарида Мамед оглу

Гурбаналиева Заура Рамиз оглу

Maхмудбекова Намига Искендер оглу

Mамедова Магсуда Теймур оглу

Новруззаде Шейду Натиг гызы

Садыхова Джахангира Исмаил оглу

Шихзаманова Низами Эйюб оглу.

Согласно другому распоряжению главы государства, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Aбдуллаеву Тофигу Али оглу

Шекиханову Тофигу Гамид оглу.