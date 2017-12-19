Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских архитекторов - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении азербайджанским архитекторам почетного звания "Заслуженный архитектор".
Как сообщает Report, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане почетное звание "Заслуженный архитектор" присвоено следующим лицам:
Байбекову Равилю Салех оглу
Джафарову Халилу Алекбер оглу
Mиралаеву Фахраддину Беюк оглу
Намазову Мюсадину Ахмед оглу.
Другим распоряжением, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане глава государства нагладил следующих лиц:
орденом "Шохрат"
Бейлярова Ильгара Хыдыр оглу
Исбатова Ильгара Айдын оглу
медалью "Tерегги"
Aманзаде Раиху Бархудар гызы
Азимзаде Инару Чингиз гызы
Ибрагимова Кямала Ибрагим оглу
Kеримову Тарану Хамза гызы
Гачаева Фарида Мамед оглу
Гурбаналиева Заура Рамиз оглу
Maхмудбекова Намига Искендер оглу
Mамедова Магсуда Теймур оглу
Новруззаде Шейду Натиг гызы
Садыхова Джахангира Исмаил оглу
Шихзаманова Низами Эйюб оглу.
Согласно другому распоряжению главы государства, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:
Aбдуллаеву Тофигу Али оглу
Шекиханову Тофигу Гамид оглу.
News DepartmentАвтор новости
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