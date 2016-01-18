Президент Ильхам Алиев дал поручения для подготовки расширенной приватизационной программы в стране

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет подготовлена расширенная приватизационная программа.

Как сообщает Report, об этом 18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном решению экономических и социальных вопросов.

Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с подготовкой расширенной приватизационной программы при участии международных экспертов, привлечением иностранных и местных инвесторов, усовершенствованием деловой среды для достижения экономического оживления.