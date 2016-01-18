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    Президент Ильхам Алиев дал поручения для подготовки расширенной приватизационной программы в стране

    Глава государства отметил, что в это дело должны быть привлечены иностранные и местные инвесторы

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет подготовлена расширенная приватизационная программа.

    Как сообщает Report, об этом 18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном решению экономических и социальных вопросов.

    Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с подготовкой расширенной приватизационной программы при участии международных экспертов, привлечением иностранных и местных инвесторов, усовершенствованием деловой среды для достижения экономического оживления.

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