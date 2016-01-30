Президент Ильхам Алиев: "Без справедливости не может быть развития" - ФОТО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Считаю, что сегодня начинается новый период для нашей страны. Уверен, что он тоже будет успешным".

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой молодежи, прошедшей по случаю 20-летия Первого форума азербайджанской молодежи, заявил президент Ильхам Алиев.

По словам, главы государства, это – постнефтяной период, который, должен был начаться после 2040 года. Но в результате резкого падения цен на нефть мы уже живем в постнефтяной период.

"Конечно, есть огромная потребность в проведении серьезных реформ в экономической сфере. Эти реформы начались и будут углубляться. Мы должны постараться и, я уверен, добьемся того, чтобы экономика Азербайджана не отличалась от экономик развитых стран, была на том же уровне. Все механизмы, все критерии должны охватывать эти требования", - сказал далее глава государства.

Он отметил, что Азербайджан обладает мощным интеллектуальным потенциалом:"У нас очень благоприятное географическое положение. Сегодня Азербайджан как транзитная страна пользуется большим уважением уже в мировом масштабе. Вы тоже, наверное, следите за тем, что транзитные пути проходят уже через Азербайджан. У нас есть и другие преимущества. Грамотность в Азербайджане составляет 100 процентов. Это тоже наше большое достояние. Поэтому я не только верю в успешное развитие нашей страны, но и уверен, что так оно и будет".

Президент отметил, что в предстоящие 2-3 года, в частности, в экономической сфере, уже начнет действовать новая экономическая модель "На первом этапе, в начале 1990-х годов мы должны были предотвратить и предотвратили спад. После этого в результате реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева мы смогли добиться осуществления крупных проектов. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум открыли для нас огромные возможности. Был создан Нефтяной фонд. Азербайджан приступил к экспорту большого объема нефти и стал получать доход. Мы направили доходы на развитие нашей страны. В регионах, в Баку были реализованы новые инфраструктурные проекты, построены школы, больницы, то есть инфраструктура полностью обновилась", - продолжил президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что стране еще многое предстоит сделать. Но значительная часть инфраструктурных проектов уже реализована. "Мы потратили на это средства, чтобы в будущем еще больше сократить зависимость от нефти", - пояснил глава государства.

"Нынешний же период, как в развитых странах, будет больше периодом инноваций, интеллектуального развития. За счет чего они развиваются? В развитых странах, в подавляющем большинстве из них нет ни нефти, ни газа. У них крупные компании. Они добывают нефть и газ в зарубежных странах и выплачивают налог в свои бюджеты. За счет чего они развиваются? Только за счет технологий, знаний и грамотности", - указал президент.

"Конечно, сегодня в мире есть страны, добывающие и экспортирующие гораздо больше нефти, чем мы. Но и они приобретают технологии на Западе. Это - реалии сегодняшнего дня. Разумеется, мне очень хотелось бы, чтобы ученые в Азербайджане делали изобретения, вносили вклад в мировую науку. Уверен, что это будет", - сказал в продолжении президент.

Он отметил, что на нынешнем этапе страна должнаимпортировать передовые технологии, необходимо подготовить и кадровый потенциал, с тем, чтобы в дальнейшем не остаться в стороне от технологического прогресса:"На последующем этапе как в политической плоскости, так и в экономической и военной сферах все будут решать технологии, знания, грамотность. Новые технологии сегодня уже меняют все в военной сфере. Страны с не очень большими армиями в военном отношении превращаются, возможно, в самые сильные государства. Так что мы должны постоянно сохранять данную сферу в центре внимания. Поэтому в Азербайджане придается большое значение развитию науки, новых технологий, ИКТ, космической промышленности. Не только для того, чтобы мы создали эту сферу и хвалились ею. А потому, что это придает импульс интеллектуальному развитию".

По его словам, в особенности, это касается молодежи. "Образование, знания находятся на первом плане. Все мы, и дети, и студенты, наверное, часто слышим, что надо учиться, получать образование. Некоторые привыкают к этому, но это действительно основа основ. Без этого страны не смогут развиваться. Страны, богатые нефтью, газом и дальше будут закупать технологии".

В данной связи президент задался вопросом: "Иностранные компании будут создавать для них инфраструктуру и пр. Но когда-нибудь нефть и газ закончатся. А что будет потом?!"

"Мы должны подходить к будущему сквозь эту призму. Мы определяем и будем определять нашу долгосрочную стратегию. Зависимость от нефти полностью должна быть устранена. Мы добиваемся и будем добиться этого за счет экономических реформ, развития предпринимательства, прозрачности. Молодежь, как активные члены нашего общества, конечно, должна играть активную роль во всех этих делах. Я уверен, что так и будет, и жду от молодежи активности. Молодежи также принадлежит большая роль в выявлении вопросов, беспокоящих общество. Мы должны постараться устранить все просчеты, чтобы в каждой сфере была полностью обеспечена справедливость. Потому что без справедливости не может быть развития. Справедливость должна быть повсюду – и в семье, и в быту, и в политике", - сказал президент Ильхам Алиев.