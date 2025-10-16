Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым.

Как сообщает Report, церемония прощания с народным артистом проходит в Международном центре Мугама.

Рамиз Гулиев скончался накануне в возрасте 78 лет.