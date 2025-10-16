Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 11:30
    Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

    Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым.

    Как сообщает Report, церемония прощания с народным артистом проходит в Международном центре Мугама.

    Рамиз Гулиев скончался накануне в возрасте 78 лет.

    Фото
    Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

