Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым
Внутренняя политика
- 16 октября, 2025
- 11:30
Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым.
Как сообщает Report, церемония прощания с народным артистом проходит в Международном центре Мугама.
Рамиз Гулиев скончался накануне в возрасте 78 лет.
Последние новости
12:01
В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидентаЗдоровье
12:01
Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул странуДругие страны
11:57
Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человекИнфраструктура
11:52
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%Энергетика
11:47
MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
11:46
Армения назначила военного атташе в ЕС и БельгииВ регионе
11:37
Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%Финансы
11:34
В Литве завершили проектирование завода RheinmetallДругие страны
11:34