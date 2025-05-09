Президент и первая леди приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше

Президент и первая леди приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше

Президент и первая леди приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше

https://images.report.az/photo/5aab8506-8af4-3b88-9658-34be7bb4866d.jpg https://images.report.az/photo/5aab8506-8af4-3b88-9658-34be7bb4866d.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of Shusha Wellness and Health Center