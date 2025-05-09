Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше, сообщает Report.
Президент и первая леди приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в ШушеПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше Президент и первая леди приняли участие в открытии Лечебно-оздоровительного центра в Шуше
Внутренняя политика
9 мая 2025 г. 14:06
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of Shusha Wellness and Health Center
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa Müalicə-Sağlamlıq Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər