    Президент и первая леди отправили венок на церемонию прощания с Гаджи Мурадом Ягизаровым

    Внутренняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 12:19
    Президент и первая леди отправили венок на церемонию прощания с Гаджи Мурадом Ягизаровым

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Гаджи Мурадом Ягизаровым.

    Как сообщает Report, церемония прощания с народным артистом проходит в мечети Тезепир.

    Напомним, что Гаджи Мурад Ягизаров скончался 13 сентября в одной из клиник Германии, где проходил лечение после продолжительной болезни. 

    Prezident və birinci xanım Hacı Murad Yegizarovla vida mərasiminə əklil göndəriblər

