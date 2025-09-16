Президент и первая леди отправили венок на церемонию прощания с Гаджи Мурадом Ягизаровым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Гаджи Мурадом Ягизаровым.

Как сообщает Report, церемония прощания с народным артистом проходит в мечети Тезепир.

Напомним, что Гаджи Мурад Ягизаров скончался 13 сентября в одной из клиник Германии, где проходил лечение после продолжительной болезни.