    Президент: Ханкенди станет студенческим городом

    Внутренняя политика
    15 сентября, 2025
    • 15:40
    Президент: Ханкенди станет студенческим городом

    Через несколько лет в Ханкенди будут тысячи студентов, он станет студенческим городом.  

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулак, Сеидбейли и Шушакенд Ходжалинского района.   

    Prezident: Xankəndi tələbələr şəhəri olacaq

