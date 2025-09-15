Президент: Ханкенди станет студенческим городом

Через несколько лет в Ханкенди будут тысячи студентов, он станет студенческим городом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулак, Сеидбейли и Шушакенд Ходжалинского района.