Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол: Египет заинтересован в инвестициях SOCAR

    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 17:17
    Посол: Египет заинтересован в инвестициях SOCAR

    Египет готов к сотрудничеству с Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и к открыт к инвестициям со стороны SOCAR.

    Об этом в интервью Report заявил посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Хусамеддин Эффат Мустафа Реда.

    Он отметил, что Азербайджан как же как и Египет обладает многолетним и богатым опытом в газовой и нефтяной сферах.

    "Я считаю, что существует множество возможностей для сотрудничества. Мы также являемся развивающимся рынком в области возобновляемой энергетики. Наши подходы к энергетическим вопросам схожи. Мы принимали климатический саммит COP27, а вы принимали COP29. В рамках обоих саммитов обсуждались схожие идеи, особенно в отношении возобновляемой и "зеленой" энергетики. В этом контексте нам есть чем поделиться друг с другом, однако необходимо более конкретно работать над механизмами взаимодействия", - сказал Реда.

    По мнению посла, SOCAR может стать одной из компаний, заинтересованных в расширении своей деятельности в Египте:

    "У них уже есть определенные инвестиции в этом регионе, и мы готовы их принять. Это действительно перспективное направление. Египет обладает значительным опытом в области сжиженного природного газа и превращается в один из ключевых и наиболее важных центров газовой промышленности в Средиземноморском регионе, а также в поставщика для Европы. Потенциал сотрудничества в этой области еще не полностью реализован. Надеюсь, что в ближайшие годы, в период моей дипломатической миссии, мы сможем оценить и развить этот потенциал".

    SOCAR нефтегаз инвестиции Египет Хусамеддин Эффат Мустафа Реда
    Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdır

    Последние новости

    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    18:15

    Судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна отложен

    Происшествия
    18:10
    Фото

    На ряде дорог в Бинагади установлены новые светофоры

    Внутренняя политика
    18:10

    Baku TV в 2025 году отличился международным сотрудничеством и сильными медиапоказателями

    Медиа
    18:05

    Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией

    В регионе
    17:57

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились более чем на 30%

    АПК
    17:44

    В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банка

    Другие страны
    17:40

    В Агдаме и Физули прошли праздничные мероприятия

    Карабах
    17:38

    AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX

    Инфраструктура
    Лента новостей