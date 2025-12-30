Посол: Египет заинтересован в инвестициях SOCAR

Египет готов к сотрудничеству с Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и к открыт к инвестициям со стороны SOCAR.

Об этом в интервью Report заявил посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Хусамеддин Эффат Мустафа Реда.

Он отметил, что Азербайджан как же как и Египет обладает многолетним и богатым опытом в газовой и нефтяной сферах.

"Я считаю, что существует множество возможностей для сотрудничества. Мы также являемся развивающимся рынком в области возобновляемой энергетики. Наши подходы к энергетическим вопросам схожи. Мы принимали климатический саммит COP27, а вы принимали COP29. В рамках обоих саммитов обсуждались схожие идеи, особенно в отношении возобновляемой и "зеленой" энергетики. В этом контексте нам есть чем поделиться друг с другом, однако необходимо более конкретно работать над механизмами взаимодействия", - сказал Реда.

По мнению посла, SOCAR может стать одной из компаний, заинтересованных в расширении своей деятельности в Египте:

"У них уже есть определенные инвестиции в этом регионе, и мы готовы их принять. Это действительно перспективное направление. Египет обладает значительным опытом в области сжиженного природного газа и превращается в один из ключевых и наиболее важных центров газовой промышленности в Средиземноморском регионе, а также в поставщика для Европы. Потенциал сотрудничества в этой области еще не полностью реализован. Надеюсь, что в ближайшие годы, в период моей дипломатической миссии, мы сможем оценить и развить этот потенциал".