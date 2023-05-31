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Президент Государства Израиль и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева

Президент Государства Израиль и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева 30 мая находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Государства Израиль Ицхак Герцог и его супруга Михаль Герцог посетили Центр Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
31 мая 2023 г. 00:22
Президент Государства Израиль и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева

30 мая находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Государства Израиль Ицхак Герцог и его супруга Михаль Герцог побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как передает Report, директор Центра Анар Алакбаров проинформировал президента Государства Израиль Ицхака Герцога о Центре Гейдара Алиева, считающемся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.

Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности, наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Реализуемые Центром проекты также служат пропаганде на международной арене истории, культуры Азербайджана и других национальных ценностей.

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог ознакомился в музее с автомобилями, находившимися в служебном пользовании великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

Созданный в Центре Музей Гейдара Алиева вызвал большой интерес у президента Государства Израиль.

Затем президент оставил запись в Книге памяти.

Гости также ознакомились с выставкой "Жемчужины Азербайджана". Было отмечено, что на выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Посетители выставки, где демонстрируются национальные костюмы, старинные монеты, могут увидеть здесь также священные книги на различных языках.

В ходе ознакомления с выставкой "Мини-Азербайджан" было подчеркнуто, что в этой экспозиции представлены макеты исторических архитектурных памятников и ряда современных зданий, находящихся в Баку и регионах Азербайджана.

Затем Президент Государства Израиль и его супруга ознакомились с коллекцией ковров под названием "Азербайджанский ковер – танец петель". Высокому гостю была подарена книга "Азербайджанский ковер – танец петель".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail Dövlətinin Prezidenti və xanımı Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar

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