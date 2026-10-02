Президент: Гейдар Алиев не допустил бы сепаратистских тенденций в Карабахе, если бы находился в то время в Азербайджане

Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами, никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ, прекрасно зная обо всем этом, связывал свой путь к спасению только с Гейдаром Алиевым.