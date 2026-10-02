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    Президент: Гейдар Алиев не допустил бы сепаратистских тенденций в Карабахе, если бы находился в то время в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:16
    Президент: Гейдар Алиев не допустил бы сепаратистских тенденций в Карабахе, если бы находился в то время в Азербайджане

    Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами, никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ, прекрасно зная обо всем этом, связывал свой путь к спасению только с Гейдаром Алиевым.

    Ильхам Алиев Гейдар Алиев Партия Ени Азербайджан VIII съезд Партии Ени Азербайджан
    Prezident: Əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, imkan verməzdi ki, Qarabağda separatizm meyilləri yer alsın
    President: If Heydar Aliyev had been in Azerbaijan at that time, he would never have allowed separatist tendencies to take root in Garabagh
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