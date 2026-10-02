Президент: Гейдар Алиев не допустил бы сепаратистских тенденций в Карабахе, если бы находился в то время в Азербайджане
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:16
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Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами, никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ, прекрасно зная обо всем этом, связывал свой путь к спасению только с Гейдаром Алиевым.
Prezident: Əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, imkan verməzdi ki, Qarabağda separatizm meyilləri yer alsın
President: If Heydar Aliyev had been in Azerbaijan at that time, he would never have allowed separatist tendencies to take root in Garabagh
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