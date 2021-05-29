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Президент: Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию

Президент: Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию "После этого будем укреплять наши границы, закрепимся на государственной границе".
Внутренняя политика
29 мая 2021 г. 02:57
Президент: Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию

"После этого будем укреплять наши границы, закрепимся на государственной границе".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"Никто не может оказывать на нас давление, никто не может повлиять на нас. Сегодня некоторые проармянские страны, круги выступают с какими-то заявлениями. Пусть выступают, это их дело. Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания. И вам не советую, не советую и азербайджанскому народу. Все это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что сегодня мы находимся здесь, сидим здесь, стоим здесь и вечно будем здесь жить. Сорокачетырехдневная война и послевоенный период – прошло уже шесть месяцев - еще раз показали, кто есть кто и кто на что способен. Мы тоже прояснили для себя многие вопросы, в частности, в международной плоскости, это поможет нам принять правильное решение в будущем", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Avropa Parlamenti növbəti dəfə saxta faktlar əsasında qətnamə qəbul edib"

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