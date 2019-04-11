Президент и первый вице-президент дали поручения госструктурам по расследованию суицида школьницы в Баку - ДОПОЛНЕНО

"Расследование самоубийства учащейся полной средней школы №162 города Баку находится под личным контролем президента Ильхама Алиева, а также первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В связи с этим инцидентом всем государственным структурам были даны специальные поручения по проведению серьезного разбирательства".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

"Нет оснований заявлять о том, что этот вопрос расследуется не на должном уровне. Азербайджан - демократическое государство и у нас есть свобода слова. Но распространять неправильную информацию в связи с происшествием - означает нарушать чьи-либо права. Мы совместно с министерством образования проводим просветительские мероприятия в связи с сокращением случаев самоубийств в Азербайджане. Как получается, что ученица 8 класса дошла до этой точки и не получила поддержку семьи? Правда, я не хочу никого обвинять в этом вопросе. Все станет известно после расследования. В подобных вопросах виноваты не только школы, учителя, но и родители несут ответственность", - сказала Х.Гусейнова.