Президент: Начало полномасштабной разработки месторождения "Абшерон" ожидается через 2-3 года

Начало полномасштабной разработки месторождения "Абшерон" ожидается через 2-3 года, это позволит увеличить добычу газа на данном месторождении в 3 раза.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства отметил, что в этом году ожидается начало добычи глубокозалегающего газа на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли".

"Мы ожидали, что добыча начнется в прошлом году, но этого не произошло. Но в этом году добыча определенно начнется. Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения "Абшерон", что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения "Умид". - подчеркнул он.