    Президент: Начало полномасштабной разработки месторождения "Абшерон" ожидается через 2-3 года

    Внутренняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 15:10
    Президент: Начало полномасштабной разработки месторождения Абшерон ожидается через 2-3 года

    Начало полномасштабной разработки месторождения "Абшерон" ожидается через 2-3 года, это позволит увеличить добычу газа на данном месторождении в 3 раза.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    Глава государства отметил, что в этом году ожидается начало добычи глубокозалегающего газа на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли".

    "Мы ожидали, что добыча начнется в прошлом году, но этого не произошло. Но в этом году добыча определенно начнется. Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения "Абшерон", что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения "Умид". - подчеркнул он.

