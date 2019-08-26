Президент Азербайджана поздравил шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше преосвященство, уважаемый Шейх,

Сердечно поздравляю Вас по случаю 70-летия со дня рождения, 40-летия Вашей деятельности на посту шейх уль-ислама.

Во время судьбоносных событий, пережитых нашим народом, Вы, и как религиозный руководитель, и как общественный деятель, продемонстрировали высокий патриотизм и истинную гражданскую позицию. Вам принадлежат эффективные заслуги в доведении до мировой общественности реалий Азербайджана, в частности, нашей справедливой позиции, связанной с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

На протяжении всей своей жизни Вы настойчиво трудились на пути утверждения в обществе высоких нравственных ценностей и национального согласия, осуществляли успешную деятельность, направленную на защиту и сохранение духовного богатства нашего народа. В период Вашей деятельности на посту шейх уль-ислама Вы инициировали ряд новшеств. В частности, именно с Вашим именем связана организация перевода и издания нашей священной книги - Корана, проведение акций по сдаче крови во время церемоний Ашура, возрождение в нашей стране традиций намаза единства. Неоспорим Ваш вклад и в формирование в Азербайджане образцовых государственно-религиозных отношений.

Важное место в Вашей деятельности занимает доведение до международного сообщества проблем и забот не только Азербайджана, но и мусульман всего Кавказа, религиозным лидером которых Вы являетесь. Постоянно исходя из принципов мусульманской солидарности, Вы выражали свой протест против кровавых событий, совершенных в исламском мире, поднимали перед международными организациями и великими державами вопрос о защите святилищ, древних исторических памятников, осуществляли последовательную деятельность по достижению мира и спокойствия во всем мире.

Как личность, обладающая большим авторитетом среди религиозных лидеров различных конфессий, Вы представлены в руководстве многих международных религиозных структур и центров, вносите весомый вклад в углубление межцивилизационного и межкультурного диалога.

Ваше преосвященство, уважаемый Шейх,

В этот знаменательный день желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов в Вашей благородной и почетной деятельности".