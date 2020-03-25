Президент Азербайджана поблагодарил тех, кто пожертвовал средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

«Знаете, Азербайджан стал первым и в этой области. Сегодня утром мне сообщили, что в некоторых других странах также создаются аналогичные фонды. Мы можем быть только рады этому, потому что уже не в первый раз инициативы, выдвинутые Азербайджаном, впоследствии берутся за основу другими странами и приводят к принятию аналогичных мер».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

Глава государства отметил, что основной целью создания фонда - еще больше укрепить национальную солидарность: «Не секрет, что сегодня Азербайджан - это сильное государство, и у нас достаточно большие финансовые возможности. Наглядным подтверждением является этот прекрасный градостроительный проект. Проводится большая работа, требующая крупных средств. Основная цель создания фонда заключается в том, чтобы каждый человек в пределах возможностей проявил гражданскую позицию, солидарность, чтобы еще раз проявились солидарность и милосердие, являющиеся основными устоями нашего общества. Чтобы мы показали и себе, и всему миру, что мы - великий народ».

«Рад, что за короткий срок пожертвования в данный фонд уже исчисляются крупными цифрами. При создании фонда из резервного фонда Президента было выделено 20 миллионов манатов. Фонд уже несколько дней начал принимать пожертвования. Однако вчера вечером мне сообщили, что в фонде накоплено уже 60 миллионов манатов. Это еще раз показывает, какими высокими качествами обладает наш народ.

По моему указанию на сайте koronavirusinfo.az в алфавитном порядке указаны имена всех граждан, названия компаний, суммы их пожертвований. Все мы равны, и независимо от внесенных средств в алфавитном порядке публикуются имена всех граждан, названия всех компаний.

Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в фонд. Это показывает наше единство, нашу силу, демонстрирует, что совместными усилиями мы одолеем эту болезнь», - сказал Президент И.Алиев.