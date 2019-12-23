Президент Азербайджана и члены семьи проголосовали на муниципальных выборах

23 декабря проходят очередные в истории современного независимого Азербайджана муниципальные выборы.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли для голосования на избирательный участок номер 6, расположенный в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку.

Войдя в помещение для голосования, Президент Ильхам Алиев взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.

Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.