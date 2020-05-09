Президент Азербайджана: Героизация фашизма категорически недопустима

Сегодня мы видим опасные тенденции по переписыванию истории, по героизации фашистов, по искажению исторической правды. И мы должны очень серьезно к этому относиться. Категорически недопустимы ни переписывание истории, ни героизация фашизма.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью в майском номере авторитетного российского журнала "Национальная оборона".

"Хотел бы отметить, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу. Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и героизации фашизма и фашистов. Наши позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы будущие поколения никогда не усомнились в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил и какой ценой была достигнута эта Победа.

На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года президент России Владимир Владимирович Путин представил ряд документов времен Второй мировой войны, многие из которых ранее были неизвестны. Считаю, что это имело большое значение, так как пролило свет на целый ряд моментов, связанных с историей войны. Неизвестность, невладение реальными фактами часто приводят к искажению исторической правды. В вопросе истории Второй мировой войны это чревато такими опасными тенденциями, как переписывание истории и героизация фашизма. Поэтому раскрытие этих документов, конечно же, служит исторической правде.

К сожалению, героизация фашизма происходит и на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", в котором говорится дословно: "Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом". Это - позиция МИДа России.

В статье под названием "Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны", опубликованной в 6-м томе издания "Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны" 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годы", изданной Главной редакционной комиссией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, говорится: "В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 "Дромедар" контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск".

Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению". Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - заявил президент.