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    Президент Азербайджана прибыл в Джалилабадский район

    Президента Ильхама Алиева проинформировали о парке имени Гейдара Алиева

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Джалилабадский район.

    Вначале глава государства возложил цветы к установленному в центре города Джалилабад памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

    Глава исполнительной власти Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал президента Азербайджана о парке имени Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник.

    Сообщалось, что в парке, общая площадь которого составляет 7500 кв. м, созданы все условия для отдыха жителей и гостей района. На территории парка установлены два фонтана, современные осветительные опоры, скамейки, проведены работы по озеленению, посажены кустарники.

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