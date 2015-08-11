Президент Азербайджана прибыл в Джалилабадский район

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Джалилабадский район.

Вначале глава государства возложил цветы к установленному в центре города Джалилабад памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

Глава исполнительной власти Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал президента Азербайджана о парке имени Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник.

Сообщалось, что в парке, общая площадь которого составляет 7500 кв. м, созданы все условия для отдыха жителей и гостей района. На территории парка установлены два фонтана, современные осветительные опоры, скамейки, проведены работы по озеленению, посажены кустарники.