​Президент Азербайджана выразил соболезнования народу Непала

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Непала Раму Барану Ядаву.

Как передает Report, в своем послании глава государства отметил, что «известие о многочисленных человеческих жертвах, пострадавших и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране сильного землетрясения глубоко потрясло нас».

«От себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Непала глубокое соболезнование в связи с этой страшной трагедией, желаю раненым и пострадавшим исцеления, а также скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», - написал президент.