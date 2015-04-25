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    ​Президент Азербайджана выразил соболезнования народу Непала

    «Известие о многочисленных человеческих жертвах глубоко потрясло нас»

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Непала Раму Барану Ядаву.

    Как передает Report, в своем послании глава государства отметил, что «известие о многочисленных человеческих жертвах, пострадавших и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране сильного землетрясения глубоко потрясло нас».

    «От себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Непала глубокое соболезнование в связи с этой страшной трагедией, желаю раненым и пострадавшим исцеления, а также скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», - написал президент.

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