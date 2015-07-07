​Президент Азербайджана выделил на строительство дороги в Нефтчалинском районе 3 млн. манатов

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы, соединяющей 21 населенный пункт с населением 37 тыс. человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог Исполнительной власти Нефтчалинского района будет выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.