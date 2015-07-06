​Президент Азербайджана выделил ИВ Губинского района 8 млн. манатов

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах для продолжения строительства автомобильных дорог Рустов-Ханегях-Гюрдех, Рустов-Нейдюн-Шудуг, Рустов-Меджкехадже, Рустов-Бахчалы-Екдар.

Как сообщает Report, в целях продолжения строительства автомобильных дорог Рустов-Ханегях-Гюрдех, Рустов-Нейдюн-Шудуг, Рустов-Меджкехадже, Рустов-Бахчалы-Екдар, соединяющих 12 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог Исполнительной власти Губинского района выделено 8,0 (восемь) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.