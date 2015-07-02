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    ​Президент Азербайджана выделил 3 млн. манатов на строительство автомобильной дороги в Сабирабадском районе

    Произведут реконструкцию дороги, соединяющей 10 населенных пунктов с населением двадцать тысяч человек

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в целях продолжения строительства автомобильной дороги Суговушан-Гаралар-Геферли-Ахмедабад-Нариманкенд-Гашимханлы.

    Как отмечает Report, согласно распоряжению, для продолжения строительства дороги Суговушан-Гаралар-Геферли-Ахмедабад-Нариманкенд-Гашимханлы, соединяющей 10 населенных пунктов с населением двадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог Исполнительной власти Сабирабадского района будет выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 настоящего распоряжения.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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