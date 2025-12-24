Президент Азербайджана: В Украине, Молдове и Грузии есть логова сепаратистов

На территории Украины, Молдовы и Грузии есть логова сепаратистов.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переехавшими в Агдамский район.

Глава государства подчеркнул:

"Денежная стоимость оружия, которое мы взяли у Армении в качестве трофеев по результатам Второй Карабахской войны и антитеррористической операции и уничтожили, составляет около 5-6 миллиардов долларов. Фрагменты некоторых из уничтоженных образцов выставлены в Парке военных трофеев в Баку, включая баллистическую ракету "Искандер-М", которой у Армении вообще не должно было быть. Потому что ее экспорт запрещен. Разрешенной к экспорту, если можно так сказать, то есть экспортной версией является "Искандер-Э". Каким образом ракетой "Искандер-М" был нанесен удар по Шуше? Вот это большой вопрос. То есть бесплатное оружие, финансовая помощь.

Каждый год в Америке, во Франции проводились марафоны. Сепаратисты, сепаратистские лидеры, которые сегодня отвечают перед судом в Баку, получали визы для поездок туда. Как такое могло произойти? Как сепаратисты могли посещать страны-сопредседатели Минской группы? Ведь есть и другие сепаратистские территории. Может ли кто-нибудь выдать им визу в Америку или во Францию? Посмотрите, сколько сегодня сепаратистских административных территорий?! Логова сепаратистов есть на территории Украины, на территории Молдовы, на территории Грузии. Могут ли Америка, Франция, европейские страны выдавать визы их лидерам? Нет. Тогда почему выдавали визы армянским сепаратистам? То есть это подтверждает мои слова. Они проводили телемарафоны, собирая сотни миллионов долларов. Деньги им переправлялись и из секретных источников, чтобы они вечно удерживали эти земли под оккупацией, учиняли расправу над азербайджанским народом, держали под постоянным контролем эти города и села.

Вот, посмотрите, с кем мы столкнулись. Посмотрите, на фоне какой поддержки, оказываемой Армении, мы одержали победу во Второй Карабахской войне. Поэтому все это, как говорится, должно правильно преподноситься, достоверно представляться как в наших учебных заведениях, так и в публичном пространстве. Это не должно забываться, и мы не вправе это забыть".