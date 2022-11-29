Президент Азербайджана утвердил план мероприятий в связи объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева"

Утвержден план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом.
Координацию мероприятий будет осуществлять Администрации президента Азербайджанской Республики.
|
Н/н
п/п
|
Название мероприятия
|
Срок исполнения
|
Исполняющие органы (структуры)
|
1.
|
Проведение в связи с «Годом Гейдара Алиева» форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров местного и международного значения
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство иностранных дел,
Министерство экономики,
Министерство науки и образования,
Министерство молодежи и спорта,
Министерство культуры,
Национальная Академия наук Азербайджана,
Государственный комитет по работе с религиозными образованиями,
Государственный комитет по работе с диаспорой,
Центр Гейдара Алиева
|
2.
|
Демонстрация в местных и зарубежных медиа передач, документальных фильмов и видеороликов, публикация интервью и статей, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство иностранных дел,
Государственный комитет по работе с диаспорой,
Агентство развития медиа,
Азербайджанское государственное информационное агентство (
Закрытое акционерное общество «Азербайджанское телерадиовещание»,
Центр Гейдара Алиева
|
3.
|
Проведение в городах и районах Азербайджанской Республики мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, с участием деятелей науки и культуры, известных представителей интеллигенции
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство культуры,
Министерство науки и образования,
Национальная Академия наук Азербайджана,
местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций
|
4.
|
Организация в городах и районах Азербайджанской Республики различных конкурсов, выставок, фестивалей и лагерей, концертов и спектаклей, посвященных «Году Гейдара Алиева»
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство культуры,
Министерство науки и образования,
Министерство молодежи и спорта,
Государственный комитет по работе с диаспорой,
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре,
местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций
|
5.
|
Проведение дипломатическими представительствами Азербайджанской Республики мероприятий в связи с «Годом Гейдара Алиева»
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство иностранных дел
|
6.
|
Проведение в азербайджанских диаспорских организациях, координационных советах, домах Азербайджана и азербайджанских воскресных школах мероприятий, посвященных «Году Гейдара Алиева»
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Государственный комитет по работе с диаспорой
|
7.
|
Организация мероприятий, связанных с «Годом Гейдара Алиева», в международных организациях, членом которых является Азербайджанская Республика
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство иностранных дел,
Министерство культуры
|
8.
|
Организация спортивных соревнований и международных турниров в рамках «Года Гейдара Алиева»
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство молодежи и спорта
|
9.
|
Размещение в связи с «Годом Гейдара Алиева»на территории страны соответствующих постеров и баннеров, демонстрация видеороликов на цифровых билбордах и мониторах
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство цифрового развития и транспорта,
Государственное рекламное агентство,
Центр Гейдара Алиева,
местные органы исполнительной власти
|
10.
|
Издание произведений, книг и монографий, посвященных наследию великого лидера
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство науки и образования,
Министерство культуры,
Национальная Академия наук Азербайджана,
Государственный комитет по работе с религиозными образованиями
|
11.
|
Учреждение «Стипендии Гейдара Алиева» для студентов, имеющих высокие академические показатели в высшем образовании
|
май-июнь 2023 года
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство науки и образования,
Министерство финансов
|
12.
|
Проведение в учебных заведениях «Уроков Гейдара Алиева»
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство науки и образования,
соответствующие государственные органы (структуры), в подчинении которых находится учебное заведение
|
13.
|
Проведение в рамках «Года Гейдара Алиева» мероприятий по социальной поддержке и благотворительных акций
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство труда и социальной защиты населения,
Министерство здравоохранения,
Министерство финансов
|
14.
|
Проведение в городах и районах Азербайджанской Республики акций по посадке деревьев и работ по благоустройству, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
|
в течение 2023
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Министерство экологии и природных ресурсов,
центральные и местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций
|
15.
|
Учреждение юбилейной медали Азербайджанской Республики «Гейдар Алиев – 100»
|
январь-май 2023 года
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Милли Меджлис Азербайджанской Республики (рекомендуется)
|
16.
|
Выпуск почтовых марок и памятных знаков, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева
|
март-май 2023 года
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Управление делами Президента Азербайджанской Республики,
Министерство цифрового развития и транспорта
|
17.
|
Изготовление золотых монет, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева
|
февраль-май 2023 года
|
Администрация Президента Азербайджанской Республики,
Национальный банк Азербайджана (рекомендуется)
|
18.
|
Проведение презентации Премии Гейдара Алиева
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май 2023 года
|
Комиссия Азербайджанской Республики по Премии Гейдара Алиева,
Администрация Президента Азербайджанской Республики