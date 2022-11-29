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Президент Азербайджана утвердил план мероприятий в связи объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева"

Президент Азербайджана утвердил план мероприятий в связи объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева" Утвержден план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".
Внутренняя политика
29 ноября 2022 г. 19:00
Президент Азербайджана утвердил план мероприятий в связи объявлением 2023 года Годом Гейдара Алиева

Утвержден план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом.

Координацию мероприятий будет осуществлять Администрации президента Азербайджанской Республики.

Н/н

п/п

Название мероприятия

Срок исполнения

Исполняющие органы (структуры)

1.

Проведение в связи с «Годом Гейдара Алиева» форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров местного и международного значения

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство иностранных дел,

Министерство экономики,

Министерство науки и образования,

Министерство молодежи и спорта,

Министерство культуры,

Национальная Академия наук Азербайджана,

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями,

Государственный комитет по работе с диаспорой,

Центр Гейдара Алиева

2.

Демонстрация в местных и зарубежных медиа передач, документальных фильмов и видеороликов, публикация интервью и статей, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство иностранных дел,

Государственный комитет по работе с диаспорой,

Агентство развития медиа,

Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ),

Закрытое акционерное общество «Азербайджанское телерадиовещание»,

Центр Гейдара Алиева

3.

Проведение в городах и районах Азербайджанской Республики мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, с участием деятелей науки и культуры, известных представителей интеллигенции

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство культуры,

Министерство науки и образования,

Национальная Академия наук Азербайджана,

местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций

4.

Организация в городах и районах Азербайджанской Республики различных конкурсов, выставок, фестивалей и лагерей, концертов и спектаклей, посвященных «Году Гейдара Алиева»

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство культуры,

Министерство науки и образования,

Министерство молодежи и спорта,

Государственный комитет по работе с диаспорой,

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре,

местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций

5.

Проведение дипломатическими представительствами Азербайджанской Республики мероприятий в связи с «Годом Гейдара Алиева»

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство иностранных дел

6.

Проведение в азербайджанских диаспорских организациях, координационных советах, домах Азербайджана и азербайджанских воскресных школах мероприятий, посвященных «Году Гейдара Алиева»

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Государственный комитет по работе с диаспорой

7.

Организация мероприятий, связанных с «Годом Гейдара Алиева», в международных организациях, членом которых является Азербайджанская Республика

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство иностранных дел,

Министерство культуры

8.

Организация спортивных соревнований и международных турниров в рамках «Года Гейдара Алиева»

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство молодежи и спорта

9.

Размещение в связи с «Годом Гейдара Алиева»на территории страны соответствующих постеров и баннеров, демонстрация видеороликов на цифровых билбордах и мониторах

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство цифрового развития и транспорта,

Государственное рекламное агентство,

Центр Гейдара Алиева,

местные органы исполнительной власти

10.

Издание произведений, книг и монографий, посвященных наследию великого лидера

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство науки и образования,

Министерство культуры,

Национальная Академия наук Азербайджана,

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями

11.

Учреждение «Стипендии Гейдара Алиева» для студентов, имеющих высокие академические показатели в высшем образовании

май-июнь 2023 года

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство науки и образования,

Министерство финансов

12.

Проведение в учебных заведениях «Уроков Гейдара Алиева»

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство науки и образования,

соответствующие государственные органы (структуры), в подчинении которых находится учебное заведение

13.

Проведение в рамках «Года Гейдара Алиева» мероприятий по социальной поддержке и благотворительных акций

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство труда и социальной защиты населения,

Министерство здравоохранения,

Министерство финансов

14.

Проведение в городах и районах Азербайджанской Республики акций по посадке деревьев и работ по благоустройству, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

в течение 2023

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Министерство экологии и природных ресурсов,

центральные и местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций

15.

Учреждение юбилейной медали Азербайджанской Республики «Гейдар Алиев – 100»

январь-май 2023 года

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Милли Меджлис Азербайджанской Республики (рекомендуется)

16.

Выпуск почтовых марок и памятных знаков, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева

март-май 2023 года

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Управление делами Президента Азербайджанской Республики,

Министерство цифрового развития и транспорта

17.

Изготовление золотых монет, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева

февраль-май 2023 года

Администрация Президента Азербайджанской Республики,

Национальный банк Азербайджана (рекомендуется)

18.

Проведение презентации Премии Гейдара Алиева

май 2023 года

Комиссия Азербайджанской Республики по Премии Гейдара Алиева,

Администрация Президента Азербайджанской Республики
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Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

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