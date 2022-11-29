Президент Азербайджана утвердил план мероприятий в связи объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева"

Государственный комитет по работе с диаспорой,

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями,

Проведение в связи с «Годом Гейдара Алиева» форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров местного и международного значения

Государственный комитет по работе с диаспорой,

Демонстрация в местных и зарубежных медиа передач, документальных фильмов и видеороликов, публикация интервью и статей, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева

местные органы исполнительной власти с привлечением соответствующих государственных органов (структур) и неправительственных организаций

Проведение в городах и районах Азербайджанской Республики мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, с участием деятелей науки и культуры, известных представителей интеллигенции

4.

Организация в городах и районах Азербайджанской Республики различных конкурсов, выставок, фестивалей и лагерей, концертов и спектаклей, посвященных «Году Гейдара Алиева»

в течение 2023