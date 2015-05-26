​Президент Азербайджана принял участие на открытии центра семейного отдыха "Dalğa Beach-Aqua Park"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Баку открылся еще один современный центр отдыха и развлечений - "Dalğa Beach-Aqua Park".

Как отмечает Report, 26 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии центра семейного отдыха "Dalğa Beach-Aqua Park".

Недавно построенный в поселке Мардакян Хазарского района столицы "Dalğa Beach-Aqua Park" отличается разнообразием услуг и привлекательностью конструкции.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в парке семейного отдыха. Было отмечено, что общая площадь "Dalğa Beach-Aqua Park" составляет 68 тысяч квадратных метров. Это - крупнейший по территории аквапарк в Азербайджане. Центр отдыха, расположенный на побережье Каспийского моря, построен в оригинальном стиле. В комплексе отдыха создано 7 бассейнов общей площадью 12 тысяч квадратных метров. В этих бассейнах гости смогут заниматься серфингом на искусственных волнах. В бассейнах сооружены 7 водных аттракционов. Для содержательного отдыха малышей созданы бассейн площадью 700 квадратных метров и другие развлекательные сооружения. Для организации обслуживания отдыхающих на самом современном уровне в комплексе построено большое количество ресторанов и объектов обслуживания. В диско-клубе "Dalğa Beach-Aqua Park" установлено оборудование для создания звуковых и световых эффектов, произведенное известными компаниями мира. Это позволяет организовывать в диско-клубе различные развлекательные шоу и программы.

Для организации содержательного отдыха гостей все на территории оформлено с высоким вкусом. Разнообразные зеленые уголки, благоприятное расположение бассейнов создадут у отдыхающих здесь людей прекрасное настроение. В здешних ресторанах посетителям центра отдыха будут предложены образцы азербайджанской и мировой кухни, а также различные блюда, приготовленные из морепродуктов. На территории аквапарка имеется постоянно действующий оригинальный водный аттракцион.

Глава государства и его супруга также побывали в построенном в море ресторане "Маяк". Этот объект общественного питания привлекает внимание оригинальным архитектурным решением – он построен в стиле старых бакинских маяков. Панорама, открывающаяся отсюда на Каспий, создаст у отдыхающих приятное настроение.

В центре отдыха имеется также пляжная зона площадью 26 тысяч квадратных метров.

В комплексе "Dalğa Beach-Aqua Park" построен также VIP-house. Здесь созданы все условия для полного обеспечения удобства клиентов. Из окон VIP-house открывается прекрасная панорама на Каспийское море и центр отдыха.

"Dalğa Beach-Aqua Park" с его чистым воздухом и великолепной морской панорамой станет любимым местом отдыха и развлечений местных и иностранных туристов. Открытие этого объекта имеет важное значение также с точки зрения повышения туристического потенциала Баку и организации содержательного отдыха гостей нашего города. Открытие такого места для семейного отдыха, оснащенного современной инфраструктурой, накануне первых Европейских игр "Баку-2015" еще более разнообразит впечатления о нашей стране у туристов, которые приедут в столицу в связи с предстоящими соревнованиями.