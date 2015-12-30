Президент Азербайджана принял участие в открытии Центра культуры Зиря - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ 30 декабря в Хазарском районе Баку состоялось открытие Центра культуры Зиря.
Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие здания.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании.
Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Хазарского района и поселка Зиря.
Президент Ильхам Алиев совершил прогулку на электромобиле по территории Центра.
Глава государства Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева посадили дерево на территории Центра.
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