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    Президент Азербайджана принял участие в открытии Центра культуры Зиря - ФОТО

    Президент Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посадили дерево на территории Центра

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ 30 декабря в Хазарском районе Баку состоялось открытие Центра культуры Зиря.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

    Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании.

    Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Хазарского района и поселка Зиря.

    Президент Ильхам Алиев совершил прогулку на электромобиле по территории Центра.

    Глава государства Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева посадили дерево на территории Центра.

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