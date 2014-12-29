Президент Азербайджана принял участие в открытии нового административного здания Государственного нефтяного фонда

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Государственного нефтяного фонда. Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия здания и ознакомился с созданными здесь условиями.

В новом здании имеются актовый зал, конференц-зал, залы заседаний, "зимний сад", состоящий из двух частей, "Petroleum lounge", библиотека и казначейство. Все помещения оснащены самым современным технологическим оборудованием. В расположенном на втором этаже музее установлены стенды, рассказывающие об истории нефтяной промышленности Азербайджана, нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева, деятельности Государственного нефтяного фонда, проектах, финансируемых фондом, инвестициях, достигнутых успехах и др.

Интерьер административного здания Государственного нефтяного фонда построен на основе дизайнерской концепции, объединяющей в себе элементы 9 школ ковроткачества Азербайджана. С целью обеспечения работы информационных технологий здесь создан "Data Center", отвечающий самым современным стандартам. Здесь также впервые в Азербайджане функционирует Система управления зданием.

Новое административное здание отвечает "зеленым стандартам", источником энергии здесь служат установленные солнечные панели.

В завершении встречи Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева сфотографировались на память с коллективом Государственного нефтяного фонда.