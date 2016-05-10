Президент Азербайджана принял участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения общенационального лидера

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в создаваемом зеленом массиве на 29-30-м километре магистральной автомобильной дороги Зых-Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, глава нашего государства и его супруга сначала осмотрели стенды, отражающие данные о проводимой работе по улучшению экологической ситуации в Азербайджане.

Министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров проинформировал об озеленениях, заложенных министерством в 2008-2016 годах и обеспеченных капельным орошением. Было сообщено, что за этот период вдоль магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха было высажено свыше 622 тысяч, на Баиловском склоне – более 463 тысяч, на Алят-Гаджигабульском участке магистральной автомобильной дороги Баку-Газах – около 1 миллиона 600 тысяч, вдоль магистральной автомобильной дороги Баку- Губа – свыше 680 тысяч, на участке Алят-Сальян магистральной автомобильной дороги Баку Астара – около 500 тысяч деревьев. Таким образом, в 2008-2016 годах на территории республики на площади в 3776 гектаров и протяженностью 190 километров в целом было высажено свыше 4 миллионов 826 тысяч деревьев, которые были обеспечены необходимым агротехническим уходом.

Было отмечено, что при закладке зеленых насаждений предпочтение было отдано оливковым деревьям. Поэтому в настоящее время площадь, где высажены оливковые деревья, втрое превышает площадь оливковых садов, заложенных за последнее столетие. Количество высаженных оливковых деревьев уже превысило 1 миллион 268 тысяч. За последние восемь лет министерство проложило на участки озеленения 11 тысяч километров линий капельного орошения.

Главе государства было сообщено, что до настоящего времени на участке вдоль магистральной автомобильной дороги Зых-Международный аэропорт Гейдар Алиев общей площадью 969 гектаров и протяженностью 20 километров высажено свыше миллиона деревьев 58 видов. Среди них - оливковые деревья, Эльдарская сосна, кипарис, туя, олеандр, Аризонский кипарис, акация, ясень, шелковица, миндаль, гледичия, скумпия, мелия и др.

Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева посадили на территории деревья.

Глава государства и его супруга сфотографировались на память с участниками кампании.

В зеленом массиве площадью 12 гектаров 10 мая было высажено в общей сложности около 10 тысяч оливковых деревьев, Эльдарских сосен, кипарисов, Аризонских кипарисов, голубых елей, лимонных кипарисов, кипарисов Лейланда.

Отметим, что реализация экологических мер по оздоровлению окружающей среды на территории страны находится в настоящее время в центре внимания. Подписанные президентом Ильхамом Алиевым документы по улучшению экологической ситуации в стране создали всесторонние условия для достижения значительных успехов в этой области. В деятельности возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой Фонда Гейдара Алиева также уделяется особое внимание расширению площади зеленых насаждений, охране имеющихся озеленений. Важную роль в этой области также играют проекты, реализуемые по инициативе и поддержке вице-президента Фонда, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.