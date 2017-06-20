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    Президент Азербайджана принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан

    Глава государства выступил на церемонии с речью

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции.

    Как передает Report, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы по случаю месяца Рамазана.

    Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за то, что они приняли приглашение принять участие в ифтаре по случаю благословенного месяца Рамазан, в который был ниспослан священный Коран.

    На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.

    Глава государства выступил на церемонии с речью.

    Затем был дан ифтар.

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