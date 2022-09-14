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Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу 14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Внутренняя политика
14 сентября 2022 г. 13:59
Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает Report, Тойво Клаар выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, возникшей на государственной границе в ночь с 12 на 13 сентября, довел до внимания, что в связи с этим руководство Европейского Союза провело телефонный разговор с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Подчеркнув, что эта широкомасштабная провокация совершена именно Арменией, глава государства довел до внимания, что вся ответственность за это ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.

Глава государства сказал, что, несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives EU special representative for South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib

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