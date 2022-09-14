Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает Report, Тойво Клаар выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, возникшей на государственной границе в ночь с 12 на 13 сентября, довел до внимания, что в связи с этим руководство Европейского Союза провело телефонный разговор с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Подчеркнув, что эта широкомасштабная провокация совершена именно Арменией, глава государства довел до внимания, что вся ответственность за это ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.

Глава государства сказал, что, несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.