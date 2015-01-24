Президент Азербайджана принял послов Катара и Индии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Катар в нашей стране Сайара бен Абдуррахмана Джасема аль-Муавиды.

Как отмечает Report, посол обошел строй почетного караула. Сайар бен Абдуррахман Джасем аль-Муавида вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Дипломат передал главе государства приветствия Эмира Государства Катар Его величество шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Посол, отметив, что испытывает чувство гордости в связи с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития связей между нашими странами.

Глава государства отметил значение дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Катаром. С удовлетворением вспомнив прошлогоднюю встречу с Эмиром Государства Катар Его величеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и проведенные с ним плодотворные обсуждения, касающиеся вопросов двустороннего сотрудничества, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение встреч на высоком уровне в деле укрепления наших отношений.

Констатировав высокий уровень политических связей между нашими странами, глава государства отметил наличие хороших возможностей и для расширения нашего сотрудничества в области экономики, туризма, совместного инвестирования и других сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Его величества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и просил передать его приветствия главе Государства Катар.

Кроме того, 24 января президент Ильхам Алиев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в нашей стране Винода Кумара в связи с завершением дипломатической деятельности.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие в истекший период связей между Азербайджаном и Индией, отмечен взаимный интерес к расширению сотрудничества в экономике, бизнесе и в других сферах, выражена уверенность в дальнейшем укреплении отношений между нашими странами в различных областях.



