Президент Азербайджана принял делегацию во главе с Али Бабаджаном

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителем премьер-министра Турции Али Бабаджаном.

Как сообщает Report, заявив об избрании Турции в руководство "G-20" и о проведении всех мероприятий структуры в его стране, А.Бабаджан в очередной раз отметил о приглашении Реджепом Тайипом Эрдоган президента Азербайджана Ильхама Алиева на эти мероприятия.

А.Бабаджан придал важное значение участию Азербайджана на мероприятиях "G-20" наряду с Турцией.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев высоко оценил тот факт, что Турция будет возглавлять "G-20". Президент Ильхам Алиев расценил это как высокую оценку, данную Турции ведущими странами мира.

Глава государства выразил президенту Турции Р.Т.Эрдогану признательность за приглашение в "G-20", и назвал данный шаг образцом дружбы, братства и важным фактором в демонстрации миру турецко-азербайджанского единства.

Ильхам Алиев затронул также вопрос подготовки нашей страны к этой престижной встрече и важность проведения сегодня в Баку спецзаседания структуры.

Глава государства отметил об организации на высоком уровне мероприятий, прошедших в Турции по случаю 100-летия победы при Чанаккале и с чувством удовлетворенности заявил важность участия здесь глав государств и правительств многих стран мира.

На встрече было отмечено об успешном развитии дружественных и братских отношений между странами во всех областях и выражена уверенность в их дальнейшем расширении.