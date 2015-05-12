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    Президент Азербайджана принял делегацию во главе с Али Бабаджаном

    На встрече было отмечено об успешном развитии дружественных и братских отношений между странами во всех областях

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителем премьер-министра Турции Али Бабаджаном.

    Как сообщает Report, заявив об избрании Турции в руководство "G-20" и о проведении всех мероприятий структуры в его стране, А.Бабаджан в очередной раз отметил о приглашении Реджепом Тайипом Эрдоган президента Азербайджана Ильхама Алиева на эти мероприятия.

    А.Бабаджан придал важное значение участию Азербайджана на мероприятиях "G-20" наряду с Турцией.

    В свою очередь, президент Ильхам Алиев высоко оценил тот факт, что Турция будет возглавлять "G-20". Президент Ильхам Алиев расценил это как высокую оценку, данную Турции ведущими странами мира.

    Глава государства выразил президенту Турции Р.Т.Эрдогану признательность за приглашение в "G-20", и назвал данный шаг образцом дружбы, братства и важным фактором в демонстрации миру турецко-азербайджанского единства.

    Ильхам Алиев затронул также вопрос подготовки нашей страны к этой престижной встрече и важность проведения сегодня в Баку спецзаседания структуры.

    Глава государства отметил об организации на высоком уровне мероприятий, прошедших в Турции по случаю 100-летия победы при Чанаккале и с чувством удовлетворенности заявил важность участия здесь глав государств и правительств многих стран мира.

    На встрече было отмечено об успешном развитии дружественных и братских отношений между странами во всех областях и выражена уверенность в их дальнейшем расширении.

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