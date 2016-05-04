​Президент Азербайджана поздравил участников проекта "Гянджа – молодежная столица Европы 2016 года"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил участников церемонии открытия проекта "Гянджа – молодежная столица Европы 2016 года".

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемые участники собрания!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице всю нашу молодежь с избранием города Гянджа "Молодежной столицей Европы 2016 года". Приветствую гостей, представляющих различные страны Европы, говорю "Добро пожаловать в Азербайджан!".

Гянджа, являющаяся родиной мастеров-корифеев, выдающихся ученых и государственных деятелей, знаменита своим богатым прошлым, неповторимыми памятниками материальной и духовной культуры. В результате осуществляемых в последние годы мер облик этого исторического края значительно преобразился, основательно обновилась его инфраструктура. Гянджа превратилась в город, где органично сплелись древность и современность Азербайджана, восточный стиль архитектуры и западный модернизм.

Азербайджанская Республика, расположенная на стыке Европы и Азии, где переплетаются христианская и мусульманская цивилизации, обладает уникальным географическим положением. На протяжении всей истории толерантность и мультикультурализм были неотъемлемыми ценностями нашего многонационального и многоконфессионального общества. Азербайджан является одной из редких стран мира, которая одновременно является членом как Организации Исламского Сотрудничества, так и Совета Европы. С этой точки зрения избрание Гянджи "Молодежной столицей Европы" является вполне естественным и закономерным. Безусловно, важную роль в присвоении нашему городу столь престижного звания сыграли успехи, завоеванные в области молодежной политики, тесное сотрудничество молодежных организаций нашей страны с соответствующими профильными международными платформами, проведение в нашей стране на высоком уровне мероприятий регионального, континентального и мирового масштаба.

В течение 2016 года Гянджа будет одним из мест, куда будет часто приезжать молодежь нашей страны и континента, где будут реализовываться проекты. А это, в свою очередь, будет иметь исключительное значение с точки зрения доведения до международной общественности реалий Азербайджана, пропаганды его истории и культуры, достижений за годы независимости. Я подписал специальное распоряжение с целью оказания помощи в реализации мероприятий в Гяндже, дал конкретные поручения соответствующим министерствам, государственным комитетам и Фонду молодежи при президенте Азербайджанской Республики. Не сомневаюсь, что все намеченные проекты благодаря совместным усилиям государственных органов и неправительственных организаций будут исполнены на высоком уровне, наглядно продемонстрируют, что город Гянджа достоин звания "Молодежной столицы Европы". Желаю всем вам успехов на этом пути".