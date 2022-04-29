Президент Азербайджана подписал распоряжение об ускорении реформ в сфере теплоснабжения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении реформ и мерах по повышению эффективности в сфере теплоснабжения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении реформ и мерах по повышению эффективности в сфере теплоснабжения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях ускорения реформ в области теплоснабжения, усиления деятельности Открытого акционерного общества «Азеристиликтеджхизат», повышения ее эффективности, поэтапного прекращения субсидий, выделяемых на данную сферу, и обеспечения надежного удовлетворения нужд потребителей в теплоснабжении президент постановил Министерству энергетики с привлечением известных международных консалтинговых компаний в девятимесячный срок подготовить и представить предложения по ускорению реформ в области теплоснабжения, а также увеличению его эффективности, использованию с этой целью возобновляемых источников энергии, повышению уровня обслуживания, направлениям перспективного развития отрасли на основе принципов коммерциализации и рыночной экономики.

Также Кабинету Министров поручено в девятимесячный срок на основании предложений Министерства энергетики, согласованных с Министерством экономики и Министерством финансов, обеспечить принятие необходимых и безотлагательных мер с целью повышения эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Азеристиликтеджхизат», оптимизации его доходов и расходов, счетчикозации услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, восстановления и эксплуатации систем теплоснабжения и проинформировать об этом Президента Азербайджана; обеспечить подготовку или усовершенствование технических нормативно-правовых актов, регулирующих сферу горячего водоснабжения и теплоснабжения; на основании предложений Министерства энергетики представить Президенту Азербайджана проект Закона Азербайджанской Республики «О теплоснабжении».