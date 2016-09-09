Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве граждан на действительную военную службу и увольнении в запас

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2016 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, с 1 по 30 октября 2016 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 1998 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1981-1997 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2016 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.