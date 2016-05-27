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    Президент Азербайджана подписал распоряжение о предоставлении госпремий в области науки и литературы

    Государственная премия в области литературы предоставлена Фикрету Годже

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении государственных премий Азербайджанской Республики в области науки и литературы за 2016 год. 

    Как сообщает Report, на основании предложения Комиссии Азербайджанской Республики по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, президент постановил предоставить государственные премии Азербайджанской Республики в области науки и литературы за 2016 год следующим лицам:

    в области науки

    Рамизу Махмуд оглу Мамедову - за монографию "География Азербайджанской Республики" в трех томах

    Эльбрусу Керим оглу Ализаде

    Магерраму Самед оглу Гасанову

    Закиру Намин оглу Эминову

    в области литературы

    Фикрету Годже (Фикрету Геюш оглу Годжаеву) - за книгу "Избранные произведения" в десяти томах. 

     

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