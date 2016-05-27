Президент Азербайджана подписал распоряжение о предоставлении госпремий в области науки и литературы

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении государственных премий Азербайджанской Республики в области науки и литературы за 2016 год.

Как сообщает Report, на основании предложения Комиссии Азербайджанской Республики по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, президент постановил предоставить государственные премии Азербайджанской Республики в области науки и литературы за 2016 год следующим лицам:

в области науки

Рамизу Махмуд оглу Мамедову - за монографию "География Азербайджанской Республики" в трех томах

Эльбрусу Керим оглу Ализаде

Магерраму Самед оглу Гасанову

Закиру Намин оглу Эминову

в области литературы

Фикрету Годже (Фикрету Геюш оглу Годжаеву) - за книгу "Избранные произведения" в десяти томах.