Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции.

Как сообщает Report, глава государства распорядился за плодотворную деятельность в органах юстиции наградить медалью "За отличие на государственной службе" следующих лиц:

Абасову Кенуль Алисафар гызы

Аббасова Назима Иса оглу

Абышова Вугара Идрис оглу

Агаева Руфата Салман оглу

Эйвазова Хаяла Астан оглу

Гасанли Рашада Исмаил оглу

Гасанова Заура Рауф оглу

Гусейнова Рашада Тофиг оглу

Гахраманова Вугара Имамбала оглу

Мехралыева Азера Умудвар оглу

Сабитову Айнур Закир гызы.