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    Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении депутата

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Таира Сулейманова орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Таир Сулейман оглу Сулейманов награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

    Отметим, что 24 сентября Таиру Сулейманову исполняется 70 лет.

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