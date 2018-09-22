Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении депутата

22 сентября, 2018 17:29

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Таира Сулейманова орденом «За службу Отечеству» 2-й степени. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Таир Сулейман оглу Сулейманов награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени. Отметим, что 24 сентября Таиру Сулейманову исполняется 70 лет.