​Президент Азербайджана подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги в Товузском районе

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Товуз–Гунанлар–Гараханлы–Дюз Джирдахан.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в целях продолжения строительства автомобильной дороги Товуз–Гунанлар– Гараханлы–Дюз Джирдахан, соединяющей 13 населенных пунктов с населением тридцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог выделить Исполнительной власти Товузского района 4,5 миллиона (четыре миллиона пятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.