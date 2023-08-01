Президент Азербайджана о ситуации на Лачынской дороге: свобода передвижения не заблокирована

Свобода передвижения не заблокирована.

Свобода передвижения не заблокирована.

Как передает Report , об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о ситуации на Лачынской дороге в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства подчеркнул, что после установки пограничного пункта 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно.

"15 июня Армения совершила очередную военную провокацию и ранила одного из наших пограничников. И дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Красный Крест начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении. Но, к сожалению, при проверке грузовиков Красного Креста в них были обнаружены контрабандные товары — сигареты, айфоны, бензин. Комитет признал это. При общении с нами они сказали, что не несут никакой ответственности... Но на этих грузовиках были логотипы [МККК], на униформах водителей были их логотипы", - заявил президент Ильхам Алиев.