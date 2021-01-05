Президент Азербайджана назначил нового министра культуры

Анар Габил оглы Керимов освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики

Анар Габил оглы Керимов освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Другим распоряжением главы государства, Анар Керимов назначен министром культуры Азербайджанской Республики.

Отметим, что 20 июля прошлого года распоряжением главы государства А.Керимов был назначен первым замминистра культуры Азербайджана. Другим распоряжением президента ему были переданы полномочия по временному исполнению обязанностей министра культуры.