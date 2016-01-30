Президент Азербайджана наградил сотрудников Государственного таможенного комитета

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей поручено наградить следующих сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Багирова Шахина Солтан оглу
Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Вахабова Миргасыма Фазиль оглу
Зульфугарова Ульви Вагиф оглу
Медалью "За отличие на государственной службе"
Абдуллаева Абдуллу Магеррам оглу
Бабаева Джавида Али-Ага оглу
Бабаеву Аиду Адиль гызы
Исмайлова Вахида Вагиф оглу
Мамедова Анара Нияз оглу
Мирзоева Турала Этибар оглу
Суджаддинова Эльчина Мир Фаиг оглу
Сулейманова Хикмета Мазахим оглу.
News DepartmentАвтор новости
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