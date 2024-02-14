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Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы

Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы. Это незыблемая ценность, и в наших руках сохранить ее.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 17:59
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы

Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы. Это незыблемая ценность, и в наших руках сохранить ее.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что перед государством и каждой семьей стоит задача воспитания нашей молодежи в национальном духе, на основе традиционных ценностей.

"Солидарность, проявленная на этих выборах, укрепляет наше общество как скалу, и в таком случае никакая сторонняя сила не сможет реализовать против нас какой-либо коварный план", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'National and moral values are the basis of our society and unshakable asset'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Milli-mənəvi dəyərlər bizim cəmiyyətimizin əsasıdır və bu, sarsılmaz varlıqdır

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