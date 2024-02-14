Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы

Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы. Это незыблемая ценность, и в наших руках сохранить ее.

Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы. Это незыблемая ценность, и в наших руках сохранить ее.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что перед государством и каждой семьей стоит задача воспитания нашей молодежи в национальном духе, на основе традиционных ценностей.

"Солидарность, проявленная на этих выборах, укрепляет наше общество как скалу, и в таком случае никакая сторонняя сила не сможет реализовать против нас какой-либо коварный план", - добавил президент Ильхам Алиев.