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Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева Руководство и коллектив Министерства здравоохранения почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и врачей-шехидов Отечественной войны.
Внутренняя политика
17 июня 2024 г. 11:40
Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство и коллектив Министерства здравоохранения почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и врачей-шехидов Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в Азербайджане как профессиональный праздник медицинских работников.

В связи с профессиональным праздником медицинских работников министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководители Аппарата и подведомственных учреждений Минздрава посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера.

Также были возложены цветы на могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, видного общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Затем на Второй Аллее почетного захоронения была почтена память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложены цветы к их могилам.

Следует отметить, что в ходе 44-дневной Отечественной войны 159 военных медицинских работников получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности 44 медицинских работника героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 санитаров.

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