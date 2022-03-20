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Президент Азербайджана заложил фундамент новой мечети в поселке Суговушан

Президент Азербайджана заложил фундамент новой мечети в поселке Суговушан Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент новой мечети в поселке Суговушан Тертерского района.
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 16:31
Президент Азербайджана заложил фундамент новой мечети в поселке Суговушан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент новой мечети в поселке Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проекте будущей мечети.

Было отмечено, что в комплекс общей площадью 0,6 гектара входят здание мечети, подсобное здание, комната для омовения и автостоянка. Длина здания двухэтажной мечети составит 16,8, а ширина - 11,2 метра. Планируется, что здесь будут залы богослужения для мужчин и женщин. Согласно проекту в мечети будут созданы условия для одновременного богослужения 110 человек.

Глава государства и первая леди заложили фундамент мечети.

Отметим, что среди культурно-религиозных объектов, подвергшихся вандализму в период оккупации, абсолютное большинство составляют исламские памятники - мечети, гробницы и другие места поклонения. Из официально действовавших в Карабахе 67 мечетей (13 - в Шуше, 5 - в Агдаме, 16 - в Физули, 12 - в Зангилане, 5 - в Джебраиле, 8 - в Губадлы, 8 - в Лачине) 63 полностью, а 4 частично разрушены и приведены непригодное состояние. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводится широкомасштабная созидательная работа, строятся новые мечети. Одна из них – мечеть, фундамент которой заложен в Суговушане.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev & First Lady Mehriban Aliyeva lay foundation stone for two-storey new mosque in Sugovushan
Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşanda ikimərtəbəli yeni məscidin təməli qoyulub

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