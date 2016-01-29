Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой молодежи страны

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ 29 января президент Ильхам Алиев встретился с группой молодежи страны по случаю 20-летия Первого форума азербайджанской молодежи.

Как сообщает Report, отметив, что через несколько дней будет отмечаться 20-я годовщина Первого молодежного форума, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что первый Форум, проведенный в 1996 году по инициативе Гейдара Алиева, сыграл важную роль в определении молодежной политики в Азербайджане.

Коснувшись истории независимости Азербайджана, глава государства сказал, что первые годы были тяжелыми для нашей страны и народа, армяне выступили с территориальными притязаниями против Азербайджана, советское руководство, совершив преступление в Баку, учинило расправу над невинными людьми. Президент Ильхам Алиев отметил, что именно в тот период Гейдар Алиев в Москве осудил преступные деяния советского руководства. Это было уникальным событием, смелым шагом Гейдара Алиева. Впоследствии великий лидер направился в Баку, а оттуда – в Нахчыван, что спасло автономную республику от захватнической политики армян.

"Мы строим в Азербайджане сильное, самодостаточное государство, и оно должно жить вечно", - сказал президент Ильхам Алиев, охарактеризовав последние 20 лет как период развития и стабильности. Он подчеркнул, что Азербайджан при поддержке 155 стран был представлен в Совете Безопасности ООН, реализует важные энергетические проекты, превратился в космическую страну, проводится экономическая диверсификация, предпринимаются важные шаги, направленные на развитие науки и образования, построена мощная армия и проводится сильная социальная политика. Отметив, что в настоящее время ощущается большая потребность в серьезных реформах в экономической сфере, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что предстоящие годы станут периодом инноваций, главное слово скажут технологии. Поэтому необходимо полностью устранить зависимость от нефти, молодежь должна играть активную роль во всех делах общества.

Затем за плодотворную деятельность в проведении молодежной политики в Азербайджане группе молодых людей были вручены Почетные дипломы президента Азербайджанской Республики.

Председатель Общественного совета по работе с молодежью при министерстве молодежи и спорта Нуреддин Мехдиев сказал, что азербайджанская молодежь и молодежные организации всегда ощущают внимание и заботу главы государства, поблагодарил за это президента Ильхама Алиева.

Председатель Общественного объединения "Молодежная организация "ASAN Könülüllüləri"" Фарид Садыхлы сообщил, что в настоящее время в стране действует более 3 тысяч молодежных организаций, волонтеры стали ведущей силой общества, их деятельность отчетливее ощущалась на первых Европейских играх, в деятельности "ASAN xidmət". Он выступил с предложениями о Доме молодежи, профессиональном образовании, перспективах программы обучения за рубежом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что движение волонтеров имеет большое будущее в нашей стране. Глава государства также отметил важность развития профессионального образования, сообщил, что ведущие вузы мира открыли свои филиалы в Азербайджане.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сообщил об открытии в столице ряда домов молодежи, подчеркнув, что данный процесс продолжается.

Председатель Общественного объединения "Ассоциация студентов по экономике и менеджменту" Марьям Меджидова поделилась мнением о развитии неформального образования и проведении интеллектуальных игр.

Президент Ильхам Алиев выразил поддержку идее проведения в нашей стране многих интеллектуальных международных игр.

Координатор проекта "Модель ООН" Эльмира Мамедова коснулась вопроса участия представителей Азербайджана в международных организациях.

Глава государства сказал, что Азербайджан обладает прекрасными связями со всеми международными организациями во главе с ООН, отметил, что высоко оценивает представленность молодежи в международных организациях. Кстати, президент Ильхам Алиев назвал прошедшие в последние дни в зарубежной печати материалы о том, что Азербайджан просил помощи у иностранных финансовых структур, ложью.

Молодой предприниматель, член организации "Глобал шефрс" Давосского экономического форума Мушфиг Гасанов коснулся вопроса создания молодым предпринимателям более широких возможностей.

Секретарь Общественного объединения "Гянджа 2016 – молодежная столица Европы" Айсун Зейналова рассказала о проводимой работе в связи с объявлением Гянджи молодежной столицей Европы.

Глава государства выразил уверенность в том, что Гянджа проведет это мероприятие на высоком уровне.

Исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Фархад Гаджиев рассказал о реализуемых фондом проектах.

Президент Ильхам Алиев отметил, что деятельности фонда и впредь будет оказываться поддержка, будет продолжена финансовая помощь.

Главный специалист Центра Гейдара Алиева, доктор философии по праву Зафиг Халилов поднял вопрос большего привлечения молодежи к научным исследованиям.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул значение данного вопроса.

В заключение была сделана фотография на память.