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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Лянкяранский район

    Cначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Лянкяран

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Лянкяранский район.

    Как передает Report, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Лянкяран, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проведенных вокруг памятника, а также во всем районе.

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