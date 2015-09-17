Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ 17 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район.

Как сообщает Report, сначала глава государства посетил в Парке имени Гейдара Алиева в районном центре памятник общенациональному лидеру, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проведенной в парке, носящем имя великого лидера. Было сообщено, что в парке заново построен фонтан, здесь установлены скамейки, проведена работа по озеленению. В парке созданы все условия для содержательного отдыха как жителей района, так и гостей.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Площади флага в городе Кюрдамир.

Глава государства был проинформирован о том, что на площади установлен флагшток высотой 62 метра. На верхней площадке в основании флагштока размещены текст государственного гимна, изображения государственного герба и карты Азербайджана. Здесь золотыми буквами высечено высказывание президента Ильхама Алиева о государственном флаге. Площадь флага построена с целью эффективной организации досуга населения, пропаганды государственных символов и улучшения работы по воспитанию молодого поколения в духе приверженности традициям государственности.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия Площади флага.

Было отмечено, что строительство площади началось в 2014 году. На Площади флага, расположенной на территории в пять гектаров, проведена большая работа по благоустройству, сооружены фонтаны. На площади построен Музей флага, для эффективной организации досуга и отдыха молодых жителей района открыто молодежное кафе. Здесь также создана площадка спортивных тренажеров, проложена велосипедная дорожка, проведена большая работа по озеленению.